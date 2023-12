Freundlicher Handel: SLI nachmittags freundlich

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,25 Prozent fester bei 1 752,21 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,091 Prozent schwächer bei 1 746,33 Punkten, nach 1 747,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 1 744,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 752,94 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, den Wert von 1 661,72 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 11.09.2023, mit 1 730,96 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, wies der SLI einen Wert von 1 693,32 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 4,23 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1 810,36 Punkte. Bei 1 599,02 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,03 Prozent auf 36,70 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,68 Prozent auf 266,40 CHF), Alcon (+ 1,08 Prozent auf 63,78 CHF), Richemont (+ 0,86 Prozent auf 116,75 CHF) und Logitech (+ 0,74 Prozent auf 78,76 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen ams (-2,93 Prozent auf 1,99 CHF), Lonza (-1,58 Prozent auf 324,00 CHF), Zurich Insurance (-0,80 Prozent auf 447,00 CHF), Sandoz (-0,78 Prozent auf 26,83 CHF) und Schindler (-0,64 Prozent auf 201,40 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. 5 180 048 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 271,600 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

