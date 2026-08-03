Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Index-Performance
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03.08.2026 15:58:48
Freundlicher Handel: SLI stärker
Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,51 Prozent fester bei 2 301,41 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,266 Prozent höher bei 2 295,91 Punkten in den Handel, nach 2 289,83 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 294,36 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2 304,11 Einheiten.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, wies der SLI einen Wert von 2 313,18 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 100,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 968,77 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,99 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 327,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.
Gewinner und Verlierer im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Sonova (+ 4,64 Prozent auf 230,20 CHF), Partners Group (+ 4,32 Prozent auf 701,00 CHF), Logitech (+ 4,24 Prozent auf 85,56 CHF), Alcon (+ 3,43 Prozent auf 57,28 CHF) und Geberit (+ 3,01 Prozent auf 548,20 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Holcim (-2,13 Prozent auf 71,78 CHF), Sandoz (-2,07 Prozent auf 64,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,53 Prozent auf 78,30 CHF), VAT (-1,46 Prozent auf 593,20 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,07 Prozent auf 203,50 CHF).
Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 893 470 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 301,760 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf
Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,76 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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