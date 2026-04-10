Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMI-Performance im Fokus 10.04.2026 12:26:56

Freundlicher Handel: SMI am Mittag mit Kursplus

Freundlicher Handel: SMI am Mittag mit Kursplus

Der SMI zeigt am Mittag eine positive Tendenz.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,81 Prozent fester bei 13 266,78 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,537 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,310 Prozent auf 13 200,29 Punkte an der Kurstafel, nach 13 159,56 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 13 182,63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 289,27 Punkten erreichte.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 2,16 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, wurde der SMI auf 13 065,19 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 421,82 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, stand der SMI noch bei 11 244,59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,147 Prozent nach oben. Bei 14 063,53 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Holcim (+ 4,11 Prozent auf 72,44 CHF), Richemont (+ 2,58 Prozent auf 154,90 CHF), Lonza (+ 2,02 Prozent auf 516,40 CHF), Logitech (+ 1,86 Prozent auf 73,42 CHF) und Alcon (+ 1,77 Prozent auf 62,08 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Zurich Insurance (-4,03 Prozent auf 547,20 CHF), Swisscom (-0,44 Prozent auf 678,50 CHF), Swiss Life (+ 0,22 Prozent auf 908,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,36 Prozent auf 183,60 CHF) und Swiss Re (+ 0,49 Prozent auf 134,50 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 459 379 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 270,663 Mrd. Euro heraus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swiss Life AG (N)

mehr Nachrichten

Analysen zu Swisscom AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 76,98 0,37% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 66,50 1,03% Alcon AG
Holcim AG 78,10 3,22% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 194,95 -1,91% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 77,64 -0,05% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 554,80 0,84% Lonza AG (N)
Partners Group AG 938,60 0,82% Partners Group AG
Richemont 166,60 1,49% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 340,00 -0,58% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Life AG (N) 976,40 -0,22% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 144,30 -0,99% Swiss Re AG
Swisscom AG 730,00 -1,35% Swisscom AG
UBS 35,36 -0,42% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 589,80 -3,82% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 183,28 0,18%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen