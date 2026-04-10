Freundlicher Handel: SMI am Mittag mit Kursplus

Um 12:08 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,81 Prozent fester bei 13 266,78 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,537 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,310 Prozent auf 13 200,29 Punkte an der Kurstafel, nach 13 159,56 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 13 182,63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 289,27 Punkten erreichte.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 2,16 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, wurde der SMI auf 13 065,19 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 421,82 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, stand der SMI noch bei 11 244,59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,147 Prozent nach oben. Bei 14 063,53 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Holcim (+ 4,11 Prozent auf 72,44 CHF), Richemont (+ 2,58 Prozent auf 154,90 CHF), Lonza (+ 2,02 Prozent auf 516,40 CHF), Logitech (+ 1,86 Prozent auf 73,42 CHF) und Alcon (+ 1,77 Prozent auf 62,08 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Zurich Insurance (-4,03 Prozent auf 547,20 CHF), Swisscom (-0,44 Prozent auf 678,50 CHF), Swiss Life (+ 0,22 Prozent auf 908,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,36 Prozent auf 183,60 CHF) und Swiss Re (+ 0,49 Prozent auf 134,50 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 459 379 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 270,663 Mrd. Euro heraus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at