NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite legt mittags zu

Der NASDAQ Composite befindet sich am vierten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Um 18:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,48 Prozent fester bei 26 717,00 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,161 Prozent fester bei 26 631,34 Punkten in den Handel, nach 26 588,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26 612,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26 875,52 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,137 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 13.07.2026, den Stand von 25 873,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26 402,34 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 13.08.2025, einen Wert von 21 713,14 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 14,98 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern registriert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 22,92 Prozent auf 10,03 USD), Nissan Motor (+ 9,05 Prozent auf 2,06 USD), Harmonic (+ 8,00 Prozent auf 12,96 USD), Integra LifeSciences (+ 6,79 Prozent auf 18,56 USD) und CIENA (+ 5,90 Prozent auf 457,52 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Donegal Group B (-16,67 Prozent auf 20,59 USD), Nortech Systems (-7,16 Prozent auf 14,00 USD), SMC (-4,60 Prozent auf 465,00 USD), Cogent Communications (-4,00 Prozent auf 9,84 USD) und SpaceX (-3,24 Prozent auf 141,42 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 12 269 643 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,570 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at