Freundlicher Handel: TecDAX zeigt sich zum Start fester

Um 09:11 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,02 Prozent höher bei 3 394,49 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 532,047 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 3 393,87 Punkte an der Kurstafel, nach 3 393,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 3 387,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 396,39 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, notierte der TecDAX bei 3 454,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 396,83 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, den Wert von 3 096,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,10 Prozent. Bei 3 490,44 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 175,55 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit 1&1 (+ 0,87 Prozent auf 16,16 EUR), SAP SE (+ 0,86 Prozent auf 190,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,61) Prozent auf 65,80 EUR), Energiekontor (+ 0,45 Prozent auf 66,70 EUR) und Infineon (+ 0,38 Prozent auf 35,92 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-1,21 Prozent auf 21,96 EUR), Nemetschek SE (-1,10 Prozent auf 94,05 EUR), SMA Solar (-0,92 Prozent auf 27,92 EUR), TeamViewer (-0,77 Prozent auf 10,93 EUR) und QIAGEN (-0,55 Prozent auf 37,72 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 140 176 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 220,699 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im TecDAX verzeichnet die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,19 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

