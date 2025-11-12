Infineon Aktie

35,94EUR 2,05EUR 6,03%
Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 09:36:17

Infineon Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Den Ausblick bezeichnete Analyst Sandeep Deshpande am Mittwoch in seiner ersten Reaktion als "vage". Das könne aber dem Ansinnen geschuldet sein, mit Blick auf die Schätzungen am Markt etwas den Druck vom Kessel zu nehmen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
39,20 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
34,27 € 		Abst. Kursziel*:
14,39%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
35,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,07%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten