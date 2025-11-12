Infineon Aktie
|35,94EUR
|2,05EUR
|6,03%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Den Ausblick bezeichnete Analyst Sandeep Deshpande am Mittwoch in seiner ersten Reaktion als "vage". Das könne aber dem Ansinnen geschuldet sein, mit Blick auf die Schätzungen am Markt etwas den Druck vom Kessel zu nehmen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
39,20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34,27 €
|
Abst. Kursziel*:
14,39%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
35,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,07%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
