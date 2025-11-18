Infineon Aktie
|33,48EUR
|-0,68EUR
|-1,98%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Outperform" belassen. Die Autochip-Industrie sei groß und komplex und umfasse Hunderte von Chiptypen, die zusammen die Funktionalität moderner Fahrzeuge ermöglichten, schrieb Qingyuan Lin am Montag zur weltweiten Halbleiterbranche. Dabei hätten drei transformative Trends die Branche grundlegend verändert: Elektrofahrzeuge, die zunehmende Verbreitung intelligenter Fahrsysteme (ADAS) und die Verlagerung hin zu zentralisierter Elektronik. Weltweit seien Infineon, NXP, STMicro, Renesas und Texas Instruments die fünf führenden Anbieter, schrieb der Analyst. Chinesische Anbieter holten allerdings allmählich auf./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
33,22 €
|
Abst. Kursziel*:
53,50%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
33,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,33%
|
Analyst Name::
Qingyuan Lin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Schwacher Handel: TecDAX am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schwächelt mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:29
|DAX aktuell: DAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
17.11.25
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
17.11.25
|Verluste in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17.11.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AGmehr Analysen
|10:58
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|10:46
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|10:58
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|10:46
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|10:58
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|10:46
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|33,60
|-1,64%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:47
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|11:32
|RTL Neutral
|UBS AG
|11:26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|11:20
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|11:19
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|11:19
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|11:04
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:03
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|10:58
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|10:52
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10:47
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:45
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10:01
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|10:00
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|10:00
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:59
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09:40
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|09:34
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:33
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:28
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:09
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:05
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:58
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:54
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|08:54
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|08:54
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:43
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|08:16
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08:09
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|08:08
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|07:51
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:06
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|07:02
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|06:59
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|06:28
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:08
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:07
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:58
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05:57
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:57
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.