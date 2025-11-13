Infineon Aktie
|36,60EUR
|0,23EUR
|0,62%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Dass der Chipkonzern im neuen Geschäftsjahr mehr als zehn Prozent des Umsatzes mit KI-Produkten erzielen wolle, habe den Aktienkurs angeschoben, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwochabend in seinem Rückblick auf die Quartalszahlen. Der konservative Konzernausblick für 2026 biete positives Überraschungspotenzial./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 18:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,50 €
|
Abst. Kursziel*:
20,55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,24%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
