NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Von JPMorgan befragte Investoren rechneten im Schlussquartal des Jahres mit einem Umsatz von 3,91 Milliarden Euro, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend nach der Auswertung. Der Halbleiterproduzent dürfte demnach im Rahmen der eigenen Vorgaben sowie der Konsensschätzung von Analysten liegen./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 21:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:15 / GMT



