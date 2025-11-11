Infineon Aktie
|33,49EUR
|-0,01EUR
|-0,03%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Von JPMorgan befragte Investoren rechneten im Schlussquartal des Jahres mit einem Umsatz von 3,91 Milliarden Euro, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend nach der Auswertung. Der Halbleiterproduzent dürfte demnach im Rahmen der eigenen Vorgaben sowie der Konsensschätzung von Analysten liegen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 21:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
39,20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
33,35 €
|
Abst. Kursziel*:
17,52%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
33,49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,07%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
