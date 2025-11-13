Infineon Aktie
|36,83EUR
|0,46EUR
|1,25%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das KI-bezogene Geschäft des Chipkonzerns liefere imposante Wachstumsraten, schrieb Simon Coles am Mittwochnachmittag im Nachgang der Quartalszahlen. Damit fingen die Bayern eine schwächere Dynamik anderswo auf./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Overweight
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
36,59 €
|
Abst. Kursziel*:
9,32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
36,83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,62%
|
Analyst Name::
Simon Coles
|
KGV*:
-
