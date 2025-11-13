Infineon Aktie

36,83EUR 0,46EUR 1,25%
Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

13.11.2025 14:20:14

Infineon Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das KI-bezogene Geschäft des Chipkonzerns liefere imposante Wachstumsraten, schrieb Simon Coles am Mittwochnachmittag im Nachgang der Quartalszahlen. Damit fingen die Bayern eine schwächere Dynamik anderswo auf./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Overweight
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
36,59 € 		Abst. Kursziel*:
9,32%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
36,83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,62%
Analyst Name::
Simon Coles 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

