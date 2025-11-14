Infineon Aktie
|33,98EUR
|-1,70EUR
|-4,75%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die KI-Geschäftsaussichten hätten sich verbessert, schrieb Malte Schaumann in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zur Bilanz. Der Unternehmensausblick für 2026 sei konservativ./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,42 €
|
Abst. Kursziel*:
22,02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,60%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
