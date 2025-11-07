Infineon Aktie

33,27EUR -0,61EUR -1,79%
Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

07.11.2025 07:14:03

Infineon Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Der Fokus liege am 12. November klar auf den Zielen für das Geschäftsjahr 2026, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Markterwartungen seien in den vergangenen drei Monaten deutlich gesunken. Erwartet werde vom Chipkonzern nun noch ein Wachstum von 7,7 Prozent - bei konstanten Währungen 11 Prozent. Deshpande geht nicht davon aus, dass die Bayern so offensiv sein werden./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
39,20 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
33,92 € 		Abst. Kursziel*:
15,57%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
33,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,59%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

