Infineon Aktie
|36,49EUR
|0,12EUR
|0,33%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen des Chipherstellers mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Positiv sei vor allem die Stärke bei Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz gewesen, schrieb Sandeep Deshpande in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil verliefen die Geschäfte in den wesentlichen Endmärkten weiter verhalten./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:58 / GMT
|Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
39,20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36,82 €
|
Abst. Kursziel*:
6,46%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
36,49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,43%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
