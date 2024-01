FTSE 100 aktuell: FTSE 100 mittags im Aufwind

Der FTSE 100 verzeichnet am Freitag Kursgewinne.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 1,22 Prozent stärker bei 7 621,79 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,352 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 529,73 Punkten, nach 7 529,73 Punkten am Vortag.

Bei 7 630,18 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 529,69 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 2,14 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, stand der FTSE 100 bei 7 697,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.10.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7 354,57 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 26.01.2023, mit 7 761,11 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2024 büßte der Index bereits um 1,29 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Croda International (+ 4,34 Prozent auf 47,13 GBP), Diageo (+ 4,10 Prozent auf 28,21 GBP), StJamess Place (+ 3,13 Prozent auf 6,67 GBP), Burberry (+ 2,74 Prozent auf 13,14 GBP) und Barclays (+ 2,49 Prozent auf 1,49 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil J Sainsbury (-1,74 Prozent auf 2,77 GBP), Tesco (-1,47 Prozent auf 2,94 GBP), BAE Systems (-1,12 Prozent auf 11,69 GBP), Rolls-Royce (-0,49 Prozent auf 3,05 GBP) und Marks Spencer (-0,47 Prozent auf 2,59 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 14 653 545 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 189,981 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,44 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,99 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at