FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100-Börsianer greifen nachmittags zu

Das macht das Börsenbarometer in London am Mittwoch.

Um 15:42 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,02 Prozent auf 7 932,74 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,507 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 930,96 Punkte an der Kurstafel, nach 7 930,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 893,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 936,37 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,023 Prozent nach oben. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 27.02.2024, einen Wert von 7 683,02 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.12.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 724,95 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.03.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 471,77 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 2,74 Prozent zu. Bei 7 961,43 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Diploma (+ 9,98 Prozent auf 37,68 GBP), D S Smith (+ 9,70 Prozent auf 3,95 GBP), J Sainsbury (+ 3,71 Prozent auf 2,72 GBP), Airtel Africa (+ 2,53 Prozent auf 1,05 GBP) und SSE (+ 2,29 Prozent auf 16,50 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Flutter Entertainment (-5,56 Prozent auf 161,45 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-2,96 Prozent auf 100,05 GBP), StJamess Place (-2,31 Prozent auf 4,53 GBP), Standard Chartered (-2,07 Prozent auf 6,81 GBP) und Smiths (-2,04 Prozent auf 16,56 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 47 943 479 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 mit 198,335 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vodafone Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at