FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 gibt am Mittag nach

Der FTSE 100 bewegt sich am Freitag kaum.

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,13 Prozent auf 7 473,75 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,296 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 483,58 Punkten, nach 7 483,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 483,58 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 450,12 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 0,406 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 24.10.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 389,70 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 24.08.2023, den Stand von 7 333,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2022, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 466,60 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1,06 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 206,82 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Smurfit Kappa (+ 2,30 Prozent auf 31,71 EUR), Vodafone Group (+ 1,57 Prozent auf 0,72 GBP), Tesco (+ 1,00 Prozent auf 2,83 GBP), Kingfisher (+ 0,93 Prozent auf 2,17 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (+ 0,90 Prozent auf 5,41 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Sage (-2,55 Prozent auf 11,02 GBP), Burberry (-1,40 Prozent auf 15,15 GBP), Flutter Entertainment (-1,29 Prozent auf 126,35 GBP), Glencore (-1,16 Prozent auf 4,45 GBP) und Entain (-1,11 Prozent auf 8,55 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Vodafone Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 260 811 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 192,849 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

2023 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

