Der FTSE 100 gibt am ersten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:11 Uhr verliert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,16 Prozent auf 7 542,31 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,354 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 554,47 Punkten, nach 7 554,47 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 7 554,59 Punkte, das Tagestief hingegen 7 540,72 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, den Wert von 7 360,55 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.09.2023, den Wert von 7 496,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 476,63 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 verlor der Index bereits um 0,156 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 206,82 Punkten.

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Coca-Cola HBC-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 0 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 191,997 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Im FTSE 100 verzeichnet die Coca-Cola HBC-Aktie 0 laut FactSet-Schätzung mit 1 000 000,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Coca-Cola HBC-Aktie 0 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at