FTSE 100-Handel aktuell: Zum Start Pluszeichen im FTSE 100

Am Freitag notiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,06 Prozent höher bei 7 600,21 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,375 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 595,48 Punkten, nach 7 595,48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 7 594,72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 606,77 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,201 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 09.01.2024, einen Stand von 7 683,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.11.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 455,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.02.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 911,15 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Minus von 1,57 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Punkten.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Tesco (+ 1,96 Prozent auf 2,86 GBP), ConvaTec (+ 1,62 Prozent auf 2,38 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,10 Prozent auf 1,06 GBP), BAE Systems (+ 1,05 Prozent auf 12,08 GBP) und GSK (+ 0,82 Prozent auf 16,65 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Legal General (-2,68 Prozent auf 2,35 GBP), Croda International (-1,51 Prozent auf 49,46 GBP), BAT (-1,49 Prozent auf 24,47 GBP), Aviva (-1,16 Prozent auf 4,16 GBP) und NatWest Group (-1,16 Prozent auf 2,13 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Legal General-Aktie. 2 006 819 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 190,572 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,27 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,22 Prozent bei der Vodafone Group-Aktie an.

