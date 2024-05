FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Antofagasta-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Antofagasta-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 03.05.2014 wurde das Antofagasta-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Antofagasta-Aktie bei 7,91 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 265,022 Antofagasta-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.05.2024 auf 21,32 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26 970,27 GBP wert. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 26 970,27 GBP entspricht einer Performance von +169,70 Prozent.

Der Börsenwert von Antofagasta belief sich zuletzt auf 21,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

