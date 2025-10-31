FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Antofagasta-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Antofagasta-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Antofagasta-Papier an diesem Tag 11,76 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 85,070 Antofagasta-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2025 2 394,73 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 28,15 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 139,47 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Antofagasta betrug jüngst 27,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

