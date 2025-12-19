Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Lohnende Antofagasta-Investition?
|
19.12.2025 10:03:56
FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Antofagasta-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Antofagasta-Papier an diesem Tag 15,86 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 630,517 Antofagasta-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Antofagasta-Papiers auf 31,18 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 659,52 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 96,60 Prozent.
Zuletzt verbuchte Antofagasta einen Börsenwert von 30,44 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
