Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Profitable Antofagasta-Investition?
|
21.11.2025 10:04:50
FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Antofagasta von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das Antofagasta-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Antofagasta-Papier bei 16,90 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Antofagasta-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 59,189 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 566,74 GBP, da sich der Wert einer Antofagasta-Aktie am 20.11.2025 auf 26,47 GBP belief. Damit wäre die Investition um 56,67 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Antofagasta bezifferte sich zuletzt auf 26,07 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Antofagasta plcmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Antofagasta von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in London: FTSE 100 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
18.11.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
18.11.25
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.11.25
|Börse London: FTSE 100 zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
14.11.25
|FTSE 100-Wert Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Antofagasta von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07.11.25
|FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Antofagasta von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Antofagasta plcmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Antofagasta plc
|28,49
|-5,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke fällt zeitweise -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.