FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Antofagasta von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Antofagasta eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Antofagasta-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Antofagasta-Papier bei 16,90 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Antofagasta-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 59,189 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 566,74 GBP, da sich der Wert einer Antofagasta-Aktie am 20.11.2025 auf 26,47 GBP belief. Damit wäre die Investition um 56,67 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Antofagasta bezifferte sich zuletzt auf 26,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at