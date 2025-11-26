FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Barclays-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Barclays-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Barclays-Aktie 1,59 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Barclays-Papier investiert hätte, befänden sich nun 62,869 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2025 auf 4,10 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 257,76 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 157,76 Prozent angewachsen.

Barclays war somit zuletzt am Markt 55,64 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at