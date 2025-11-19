FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Barclays-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Barclays-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,56 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3 908,540 Barclays-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.11.2025 15 626,34 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,00 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 56,26 Prozent.

Insgesamt war Barclays zuletzt 57,18 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at