Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Frühe Investition
|
03.12.2025 10:04:23
FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Barclays von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Barclays-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Barclays-Aktie bei 1,49 GBP. Bei einem Barclays-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 673,129 Barclays-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.12.2025 auf 4,36 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 937,53 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 193,75 Prozent angezogen.
Barclays wurde jüngst mit einem Börsenwert von 59,63 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
