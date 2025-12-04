FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Diploma-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Diploma-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Diploma-Aktie bei 45,92 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Diploma-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 217,770 Diploma-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 824,91 GBP, da sich der Wert eines Diploma-Papiers am 03.12.2025 auf 54,30 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18,25 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Diploma belief sich jüngst auf 7,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at