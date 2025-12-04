Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|Profitable Diploma-Anlage?
|
04.12.2025 10:03:38
FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Diploma-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Diploma-Aktie bei 45,92 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Diploma-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 217,770 Diploma-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 824,91 GBP, da sich der Wert eines Diploma-Papiers am 03.12.2025 auf 54,30 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18,25 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Diploma belief sich jüngst auf 7,29 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Diploma PLCmehr Nachrichten
|
04.12.25
|FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
27.11.25
|FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diploma von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.11.25
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
20.11.25
|FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.11.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
18.11.25
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.11.25
|FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Diploma von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)