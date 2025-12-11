FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Diploma-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Diploma-Aktie gebracht.

Die Diploma-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 29,06 GBP. Bei einem Diploma-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,441 Diploma-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 54,80 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 188,58 GBP wert. Damit wäre die Investition um 88,58 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Diploma bezifferte sich zuletzt auf 7,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at