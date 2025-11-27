Diploma Aktie
FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diploma von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Diploma-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 7,12 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Diploma-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 140,449 Diploma-Aktien. Die gehaltenen Diploma-Aktien wären am 26.11.2025 7 696,63 GBP wert, da der Schlussstand 54,80 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +669,66 Prozent.
Diploma war somit zuletzt am Markt 7,26 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
