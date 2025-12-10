FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Frasers Group von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Frasers Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 10.12.2022 wurde die Frasers Group-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 7,83 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Frasers Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 277,955 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 6,47 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 261,98 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -17,38 Prozent.

Der Marktwert von Frasers Group betrug jüngst 2,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at