Frasers Group Aktie

Frasers Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Frasers Group-Investition? 10.12.2025 10:04:06

FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Frasers Group von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Frasers Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 10.12.2022 wurde die Frasers Group-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 7,83 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Frasers Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 277,955 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 6,47 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 261,98 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -17,38 Prozent.

Der Marktwert von Frasers Group betrug jüngst 2,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Frasers Group PLC Registered Shsmehr Nachrichten