FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresnillo von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das Fresnillo-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fresnillo-Papier bei 6,86 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 457,726 Fresnillo-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.12.2025 auf 26,92 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39 241,98 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 292,42 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Fresnillo bezifferte sich zuletzt auf 20,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at