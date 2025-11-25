Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Lukrative Glencore-Anlage?
|
25.11.2025 10:03:41
FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 10 Jahren eingebracht
Die Glencore-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 0,91 GBP. Bei einem Glencore-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 103,996 Glencore-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.11.2025 3 791,68 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,43 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 279,17 Prozent angezogen.
Der Glencore-Wert an der Börse wurde auf 39,43 Mrd. GBP beziffert. Das Glencore-IPO fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Der erste festgestellte Kurs der Glencore-Aktie lag damals bei 6,55 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Glencore plcmehr Analysen
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.07.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Glencore plc
|3,90
|0,37%