FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 10 Jahren eingebracht

Die Glencore-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 0,91 GBP. Bei einem Glencore-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 103,996 Glencore-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.11.2025 3 791,68 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,43 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 279,17 Prozent angezogen.

Der Glencore-Wert an der Börse wurde auf 39,43 Mrd. GBP beziffert. Das Glencore-IPO fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Der erste festgestellte Kurs der Glencore-Aktie lag damals bei 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at