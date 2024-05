FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Glencore-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,95 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 338,753 Glencore-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.04.2024 auf 4,73 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 603,83 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 60,38 Prozent.

Der Marktwert von Glencore betrug jüngst 57,14 Mrd. GBP. Die Erstnotiz des Glencore-Anteils fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Der erste festgestellte Kurs der Glencore-Aktie lag damals bei 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at