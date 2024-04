FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Glencore-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Glencore-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Glencore-Anteile an diesem Tag 3,14 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3 185,221 Glencore-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 341,61 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Anteils am 15.04.2024 auf 4,82 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 53,42 Prozent gleich.

Glencore wurde am Markt mit 59,14 Mrd. GBP bewertet. Glencore-Anteile wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Glencore-Papiers auf 6,55 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at