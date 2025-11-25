Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Rentables Imperial Brands-Investment?
|
25.11.2025 10:03:41
FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Imperial Brands von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Imperial Brands-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 21,26 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 47,037 Imperial Brands-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 485,42 GBP, da sich der Wert eines Imperial Brands-Anteils am 24.11.2025 auf 31,58 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 48,54 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Imperial Brands eine Marktkapitalisierung von 25,79 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
