Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
|Lohnende Ocado Group-Investition?
|
10.12.2025 10:04:06
FTSE 100-Papier Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ocado Group von vor einem Jahr bedeutet
Das Ocado Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Ocado Group-Anteile bei 3,14 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 31,857 Ocado Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 09.12.2025 62,04 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,95 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37,96 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Ocado Group belief sich zuletzt auf 1,56 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
