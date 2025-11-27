FTSE 100-Papier Reckitt Benckiser-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Reckitt Benckiser von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Reckitt Benckiser-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Reckitt Benckiser-Aktie bei 63,09 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Reckitt Benckiser-Aktie investierten, hätten nun 158,504 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2025 auf 58,92 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 339,04 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 6,61 Prozent verringert.

Am Markt war Reckitt Benckiser jüngst 39,58 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at