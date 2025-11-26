Rightmove Aktie

Lohnendes Rightmove-Investment? 26.11.2025 10:03:57

FTSE 100-Papier Rightmove-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rightmove von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Rightmove eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Rightmove-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,28 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rightmove-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 159,337 Rightmove-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Rightmove-Papiers auf 5,37 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 855,32 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 14,47 Prozent verkleinert.

Rightmove erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Rightmove PLC Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX wenig bewegt -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Mittwoch seitwärts. Asiens wichtigste Börsen verbuchten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

