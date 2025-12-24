FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Segro von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Segro-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Segro-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 7,60 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Segro-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 131,579 Segro-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Segro-Aktie auf 7,03 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 925,53 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7,45 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Segro eine Börsenbewertung in Höhe von 9,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at