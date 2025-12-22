Tesco Aktie

Tesco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862

Frühe Anlage 22.12.2025 10:04:06

FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesco von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Tesco gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Tesco-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,66 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Tesco-Aktie investiert hat, hat nun 2 729,258 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,42 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 12 066,05 GBP wert. Damit wäre die Investition um 20,66 Prozent gestiegen.

Tesco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

