United Utilities Aktie
WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42
|United Utilities-Performance im Blick
|
23.12.2025 10:03:42
FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Utilities von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 23.12.2022 wurden United Utilities-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9,87 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in United Utilities-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 013,377 United Utilities-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.12.2025 auf 11,77 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 927,44 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,27 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für United Utilities eine Börsenbewertung in Höhe von 8,10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
