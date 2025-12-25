FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Whitbread-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Whitbread eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Whitbread-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 26,24 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 GBP in die Whitbread-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,811 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 97,18 GBP, da sich der Wert einer Whitbread-Aktie am 24.12.2025 auf 25,50 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,82 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Whitbread eine Marktkapitalisierung von 4,31 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at