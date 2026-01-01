Whitbread Aktie
FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Whitbread-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE feiertags-bedingt kein Handel mit dem Whitbread-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 31,00 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,226 Whitbread-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.12.2025 gerechnet (25,50 GBP), wäre das Investment nun 82,26 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 82,26 GBP, was einer negativen Performance von 17,74 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Whitbread einen Börsenwert von 4,31 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
