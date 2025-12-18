FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Whitbread von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in Whitbread-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Whitbread-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 29,11 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Whitbread-Papier investiert hätte, befänden sich nun 343,525 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 399,18 GBP, da sich der Wert eines Whitbread-Papiers am 17.12.2025 auf 24,45 GBP belief. Damit wäre die Investition um 16,01 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Whitbread belief sich zuletzt auf 4,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at