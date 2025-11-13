FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Whitbread-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Whitbread-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Whitbread-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 38,25 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Whitbread-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,615 Whitbread-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 28,62 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 74,83 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 25,17 Prozent.

Zuletzt verbuchte Whitbread einen Börsenwert von 4,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at