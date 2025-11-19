FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAE Systems-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BAE Systems-Aktien verdienen können.

Am 19.11.2015 wurde die BAE Systems-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4,84 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die BAE Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 065,689 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2025 auf 18,05 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37 285,68 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 272,86 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BAE Systems belief sich zuletzt auf 52,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at