Entain Aktie
WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65
|Profitable Entain-Investition?
|
09.12.2025 10:03:51
FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Entain von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde das Entain-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Entain-Papier bei 14,00 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 7,145 Entain-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.12.2025 auf 7,35 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52,53 GBP wert. Mit einer Performance von -47,47 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle Entain-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Entain PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Entain von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
04.12.25
|Gewinne in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|LSE-Handel: FTSE 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.12.25
|FTSE 100-Papier Entain-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Entain von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Freundlicher Handel in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
18.11.25
|FTSE 100-Wert Entain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Entain von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.11.25
|Börse London: FTSE 100 zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)