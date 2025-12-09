Entain Aktie

WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65

Profitable Entain-Investition? 09.12.2025 10:03:51

FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Entain von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Entain-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Entain-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Entain-Papier bei 14,00 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 7,145 Entain-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.12.2025 auf 7,35 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52,53 GBP wert. Mit einer Performance von -47,47 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Entain-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

