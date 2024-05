FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: Fresnillo kürzt Dividende

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Fresnillo-Aktionäre über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Fresnillo am 21.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 0,05 USD je Aktie beschlossen. Die Dividende von Fresnillo hat sich somit im Vorjahresvergleich um 61,54 Prozent verringert. 87,17 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit wurde die Fresnillo-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 46,83 Prozent gekappt.

Entwicklung der Fresnillo-Dividendenrendite

Letztlich notierte die Fresnillo-Aktie am Tag der Hauptversammlung via London bei 6,32 GBP. Am heutigen Mittwoch, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das Fresnillo-Wertpapier. Dies kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Investoren vorgenommen. Fresnillo weist für 2023 eine Dividendenrendite von 0,76 Prozent auf. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 1,50 Prozent.

Reale Rendite vs. Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren sank der Aktienkurs von Fresnillo via London um 13,26 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 105,60 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Fresnillo

Für 2024 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0,17 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,06 Prozent ansteigen.

Kerndaten von Dividenden-Aktie Fresnillo

Die Dividenden-Aktie Fresnillo gehört dem FTSE 100 an und ist an der Börse aktuell 5,997 Mrd. USD wert. Fresnillo weist aktuell ein KGV von 23,27 auf. 2023 setzte Fresnillo 2,177 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 0,26 USD.

