Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Rentabler Fresnillo-Einstieg?
|
25.11.2025 16:05:09
FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresnillo-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Fresnillo-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fresnillo-Papier bei 10,82 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,239 Fresnillo-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 230,80 GBP, da sich der Wert einer Fresnillo-Aktie am 24.11.2025 auf 24,98 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 130,80 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Fresnillo bezifferte sich zuletzt auf 16,87 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
