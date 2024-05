FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Glencore-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,21 GBP. Bei einem Glencore-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 110,904 Glencore-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 055,22 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Anteils am 24.05.2024 auf 4,84 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,55 Prozent gesteigert.

Alle Glencore-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 58,94 Mrd. GBP. Die Glencore-Aktie ging am 19.05.2011 an die Börse LSE. Ihren ersten Handelstag begann die Glencore-Aktie bei 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at