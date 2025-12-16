Glencore Aktie

WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64

Langfristige Performance 16.12.2025 10:03:58

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Glencore-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Glencore-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Glencore-Aktie an diesem Tag 2,43 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 411,984 Glencore-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 15.12.2025 auf 3,81 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 568,83 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 56,88 Prozent vermehrt.

Glencore wurde jüngst mit einem Börsenwert von 44,01 Mrd. GBP gelistet. Am 19.05.2011 wagte die Glencore-Aktie an der Börse LSE den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des Glencore-Papiers belief sich damals auf 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

